2019-11-02T15:26:24+03:00
Общество

«Надо прослушивать выпившим»: Участник Евровидения не прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос»

Руслан Алехно в 2008 году выступал на европейском песенном конкурсе от Белоруссии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Руслан Алехно не попал в шоу "Голос"Руслан Алехно не попал в шоу "Голос"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Участник «Евровидения» не смог пройти этап «слепых прослушиваний» в шоу «Голос». Никто из членов жюри не повернулся к Руслану Алехно. Тогда как в 2008 году он был отобрал комиссией в Белоруссии для участия в «Евровидении» как самый достойный представитель страны на этом песенном конкурсе.

В шоу Первого канала Алехно исполнил песню «Подбери музыку» на стихи Андрея Вознесенского и музыку Раймона Паулса. Когда жюри в конце выступления повернулись к артисту, больше всех была удивлена Полина Гагарина, которая тоже участвовала в Евровидении, но в 2015 году. Она извинилась, что не узнала Алехно и сказала, что считает его «потрясающим певцом».

Другие члены жюри оказались недовольны выступлением музыканта. Константин Меладзе назвал исполнение "Подбери музыку" ресторанным пением. Тут же добавил, что это не плохо, но "надо прослушивать выпившим". Сергей Шнуров тоже не оценил исполнение. Валерий Сюткин хоть и сказал, что не услышал "ресторанного пения", но в команду Алехно тоже не взял.

Напомним, в 2020 году на конкурс "Евровидение" Украина впервые отправит музыканта, который прошел не только песенный отбор. Представлять страну сможет лишь тот артист, который с 2014 года не выступал в России.

Финал Национального отбора на Евровидение 2019 в Молдове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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