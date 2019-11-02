РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-02T15:45:08+03:00

Имя архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II не будут упоминать при богослужениях

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Русская православная церковь прекратит общение с главой Элладской церкви. Как сообщает mk.ru со ссылкой на главу пресс-службы РПЦ митрополита Иллариона, это произойдет уже в воскресенье 3 ноября. Причиной стало то, что архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II признал неканоническую Православную церковь Украины. Он направил «мирное письмо» в Украину еще в конце октября. Это стало знаком к тому, что Элладская церковь признает Православную церковь Украины.

Как пояснили в пресс-службе РПЦ, патриарх Кирилл не будет упоминать имя главы Элладской церкви в богослужениях. Но при этом разрывать отношения со всей Элладской церковью не планируется.

Известно, что ряд митрополитов предлагали Архиерейскому Собору Элладской церкви воздержаться от принятия решения по ПЦУ (православная церковь Украины). Однако, Собор предоставил признал патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию.

ИСТОЧНИК KP.RU