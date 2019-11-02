Минздрав установил суточный уровень потребления соли

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-02T16:03:34+03:00

В ведомстве рекомендуют убрать солонки со столов и есть меньше соусов

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Сколько вешать соли в граммах, знает Минздрав России. Глава ведомства Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В день рекомендовано употреблять не больше 5 граммов соли. Такие требования устанавливает ВОЗ.

Причем речь не только о соли в натуральном виде, этот продукт содержится в уже готовых блюдах, которые россияне покупают в магазинах: соусах, майонезе, закусках.

- Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта, - написал в социальных сетях заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Чтобы снизить потребление соли, замминистра советует убрать солонки со столов, сократить употребление закусок и соусов и обращать внимание на состав продукта на этикетке. В документе сказано, что употреблять желательно только йодированную соль для профилактики йододефицита.

В 2013 году норма по употреблению соли была ниже - всего 2 грамма в день. В России с 2016 года в России действовала норма - 11 грамм соли в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU