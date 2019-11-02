2019-11-02T16:03:34+03:00
Общество

Минздрав установил суточный уровень потребления соли

В ведомстве рекомендуют убрать солонки со столов и есть меньше соусов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россиянам предложили заменить соль на йодированнуюРоссиянам предложили заменить соль на йодированнуюФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Сколько вешать соли в граммах, знает Минздрав России. Глава ведомства Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В день рекомендовано употреблять не больше 5 граммов соли. Такие требования устанавливает ВОЗ.

Причем речь не только о соли в натуральном виде, этот продукт содержится в уже готовых блюдах, которые россияне покупают в магазинах: соусах, майонезе, закусках.

- Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта, - написал в социальных сетях заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Чтобы снизить потребление соли, замминистра советует убрать солонки со столов, сократить употребление закусок и соусов и обращать внимание на состав продукта на этикетке. В документе сказано, что употреблять желательно только йодированную соль для профилактики йододефицита.

В 2013 году норма по употреблению соли была ниже - всего 2 грамма в день. В России с 2016 года в России действовала норма - 11 грамм соли в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября
«Надо прослушивать выпившим»: Участник Евровидения не прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос»
Победительницей Miss CosmoWorld в 2019 стала представительница Индии
Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"
В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублей
Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США
Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал