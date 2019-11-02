2019-11-02T17:14:41+03:00
В мире

Американский школьник искал через Instagram киллера для убийства учителя

За «работу» подросток готов был заплатить 100 тысяч долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Подростка вычислили по IP-адресу в InstagramПодростка вычислили по IP-адресу в InstagramФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США задержали школьника из Флориды. Парня обвиняют в подстрекательстве к убийству сотрудника школы. Как сообщает газета Bradenton Herald, школьник написал приятелю в Instagram, что ищет человека, который мог бы за деньги убить человека. С кем именно хотел расквитаться подросток, не сообщается. Известно только, что потенциальная жертва работала в школе, где учится юный «заказчик преступления».

- Без шуток, мне нужно, чтобы он был устранен как можно скорее, - написал в соцсетях подросток.

Парень готов был отдать киллеру 100 тысяч долларов. Но исполнить задуманное он не успел. Его задержали после того, как полиция вычислила IP-адрес в Instagram.

Известно, что школьнику 18 лет. Он признал, что отправлял сообщения, при этом уверяет - сообщения были шуткой. Полицейские не поверили, возбуждено дело, юношу обвинили в подстрекательстве к убийству.

Похожая история произошла несколько лет назад в России - школьник хотел нанять киллера для мужа учительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Украины запретили судоходство в северной части Черного моря из-за ракетных учений
НАСА отправила на МКС корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза
Аналитики составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Автор закона об измене в браке сам получил «28 ударов бамбуковой палкой» за связь с любовницей
Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну
Минздрав установил суточный уровень потребления соли
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября
«Надо прослушивать выпившим»: Участник Евровидения не прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос»
Победительницей Miss CosmoWorld в 2019 стала представительница Индии
Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"
В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублей
Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США
Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал