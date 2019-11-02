Американский школьник искал через Instagram киллера для убийства учителя

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-02T17:14:41+03:00

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В США задержали школьника из Флориды. Парня обвиняют в подстрекательстве к убийству сотрудника школы. Как сообщает газета Bradenton Herald, школьник написал приятелю в Instagram, что ищет человека, который мог бы за деньги убить человека. С кем именно хотел расквитаться подросток, не сообщается. Известно только, что потенциальная жертва работала в школе, где учится юный «заказчик преступления».

- Без шуток, мне нужно, чтобы он был устранен как можно скорее, - написал в соцсетях подросток.

Парень готов был отдать киллеру 100 тысяч долларов. Но исполнить задуманное он не успел. Его задержали после того, как полиция вычислила IP-адрес в Instagram.

Известно, что школьнику 18 лет. Он признал, что отправлял сообщения, при этом уверяет - сообщения были шуткой. Полицейские не поверили, возбуждено дело, юношу обвинили в подстрекательстве к убийству.

Похожая история произошла несколько лет назад в России - школьник хотел нанять киллера для мужа учительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU