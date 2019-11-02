Аналитики составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-02T17:27:59+03:00

Больше всего можно заработать ведущему iOS-разработчику – 300 тысяч рублей в месяц

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Список вакансий с зарплатой в восемь раз выше средней по стране составили аналитики компании hh.ru. Напомним, реальная заработная плата в России по данным Росстат составляет 23500 рублей. Но есть компании, готовые платить 200 тысяч рублей в месяц и больше. Максимум, 300 тысяч выдадут на руки Senior iOSdeveloper / Ведущему iOS-разработчику в Москве. Но и потребуют от него явно не только понимать, что вообще такое зашифровано в названии вакансии.

На зарплату от 230 тысяч рублей в столице может рассчитывать разработчик интеграционных решений. От 200 тысяч заплатят директору по управлению персоналом в IT-компании опять же в столице. Ведущий дизайнер-консультант может «побороться» за зарплату от 150 до 300 тысяч.

Высокие зарплаты для специалистов с непривычными для российского слуха названиями специальностей предлагают и в Санкт-Петербурге: специалисту Senior GoDeveloper готовы платить до 220 тысяч, внутреннему аудитору – до 200 тысяч.

В регионах страны вариантов в этой категории не так много, но они есть:

- Например, в Екатеринбурге работодатель ищет программиста 1С на зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату - финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок, - приводит результаты исследования "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU