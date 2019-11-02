2019-11-02T17:27:59+03:00
Общество

Аналитики составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Больше всего можно заработать ведущему iOS-разработчику – 300 тысяч рублей в месяц
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Больше всего платить готовы москвичамБольше всего платить готовы москвичамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Список вакансий с зарплатой в восемь раз выше средней по стране составили аналитики компании hh.ru. Напомним, реальная заработная плата в России по данным Росстат составляет 23500 рублей. Но есть компании, готовые платить 200 тысяч рублей в месяц и больше. Максимум, 300 тысяч выдадут на руки Senior iOSdeveloper / Ведущему iOS-разработчику в Москве. Но и потребуют от него явно не только понимать, что вообще такое зашифровано в названии вакансии.

На зарплату от 230 тысяч рублей в столице может рассчитывать разработчик интеграционных решений. От 200 тысяч заплатят директору по управлению персоналом в IT-компании опять же в столице. Ведущий дизайнер-консультант может «побороться» за зарплату от 150 до 300 тысяч.

Высокие зарплаты для специалистов с непривычными для российского слуха названиями специальностей предлагают и в Санкт-Петербурге: специалисту Senior GoDeveloper готовы платить до 220 тысяч, внутреннему аудитору – до 200 тысяч.

В регионах страны вариантов в этой категории не так много, но они есть:

- Например, в Екатеринбурге работодатель ищет программиста 1С на зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату - финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок, - приводит результаты исследования "Российская газета".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Украины запретили судоходство в северной части Черного моря из-за ракетных учений
НАСА отправила на МКС корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза
Американский школьник искал через Instagram киллера для убийства учителя
Автор закона об измене в браке сам получил «28 ударов бамбуковой палкой» за связь с любовницей
Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну
Минздрав установил суточный уровень потребления соли
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября
«Надо прослушивать выпившим»: Участник Евровидения не прошел «слепые прослушивания» в шоу «Голос»
Победительницей Miss CosmoWorld в 2019 стала представительница Индии
Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"
В Москве у безработного мужчины похитили пять миллионов рублей
Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал торговое сообщение между КНР и США
Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал