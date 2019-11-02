2019-11-02T18:21:40+03:00
Спорт

Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин недоволен судейством матча с «Уфой»

За игру «Локомотив» получил восемь желтых карточек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главный тренер "Локомотива" Юрий СеминГлавный тренер "Локомотива" Юрий СеминФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер московского «Локомотива» высказался о работе арбитров на матче с «Уфой». Это был один из этапов Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 1:1. Но тренера московской команды не столько расстроила ничья, сколько работа судей:

- Очень сложные условия, хорошо играла «Уфа», и замечательно судил арбитр. 14 нарушений у одних и у других — у нас восемь жёлтых карточек. Я что-то такого даже не могу припомнить», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».

Он также сказал, что команда была настроена на победу. По итогам этой игры «Локомотив» набрал 30 очков. Теперь на турнирной таблице чемпионата России команда на втором месте.

Следующий матч команда проведет 6 ноября. Соперником "Локомотива" станет "Ювентус". Игра состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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