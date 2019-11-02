2019-11-02T20:03:32+03:00
В мире

Экс-депутат Европарламента о запрете Лепсу на въезд в Латвию: «Хотели исправиться в глазах влиятельной части избирателей»

По мнению Мирослава Митрофанова внесение певца в «черный список» продиктован желанием угодить латышским националистам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лепсу в начале ноября запретили въезд в ЛатвиюЛепсу в начале ноября запретили въезд в ЛатвиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию. Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Решение объяснили формулировкой «на основании оценки служб безопасности». Чем именно может быть опасен музыкант, осталось до конца не понятным. Свою версию выдвинул бывший депутат Европарамента Мирослав Митрофанов. Он напомнил о недавних конфликтах властей Латвии с националистами, которые требовали снести памятник Освободителям в Риге.

- Национальная элита Латвии чувствительна только к одному виду критики - к претензиям со стороны националистов, которых среди избирателей далеко не большинство, но которые успешно навязывают всему обществу и правящему классу свои приоритеты. Накануне ведомство Эдгара Ринкевича - министерство иностранных дел - провинилось перед этой публикой в том, что отказалось разрывать договор с Россией об охране памятников, - приводит его слова РИА Новости.

Митрофанов считает, что внесение Лепса в «черный список» - попытка компенсировать невозможность выполнить требования националистов по памятнику. Лепс в данном случае был «заготовкой», как выразился экс-депутат, намекая, что запрет для него рассматривали уже давно. Сайт kp.ru писал о скандале, когда главу МВД Латвии поймали на концерте Лепса. Сандиса Гирденса тогда отчитал латвийский министр юстиции. Депутаты заговорили о необходимости запрета концертов российского музыканта, потому что он - "любимый певец русской мафии".

- Хотели исправиться в глазах наиболее влиятельной части избирателей,- уточняет бывший депутат ЕП.

Григорий Лепс на концерте памяти Иосифа Кобзона в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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