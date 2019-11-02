«Мы не отель для террористов»: Турции собираются отправить пленных боевиков домой в Европу
В Турции призвали европейские страны принять участие в решении дальнейшей судьбы захваченных во время спецоперации в Сирии террористов. Часть захваченных боевиков – выходцы из Европы. Но пока желающих возвращать своих граждан немного. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил, что случае, если ситуация не изменится, то Анкара отправит пленных террористов запрещенной в России террористической организации «ИГ» насильно «домой», в Европу.
- Мы не отель для террористов из ИГ, - приводит слова Сойлу Hurriyet.
Пока захваченные боевики находятся в тюрьмах на территории Сирии, где проходила спецоперация "Источник мира". Но держать их там долго возможности нет. В Анкаре рассчитывают, что страны, гражданами которых являются задержанные, заберут их для судебного разбирательства.
Напомним, спецоперация турецких военных завершилась благодаря соглашению, подписанному президентом России и президентом Турции в Сочи 22 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU