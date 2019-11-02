Появилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева

СЕГОДНЯ 20:57 2019-11-02T21:01:42+03:00

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Появилось видео убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии МВД Ибрагима Эльджаркиева. Вечером 2 ноября в Москве на него и его 30-летнего брата напали неизвестные. Как предполагают в полиции, это было спланированное нападение, а стреляли – киллеры.

На кадрах, опубликованных в интернет проекте «Силовики», видно, что главу ведомства расстреливают в упор. Киллеры выпустили сразу несколько пуль в уже лежащего на земле человека. После чего скрылись. В полиции засекли машину, на которой передвигались преступники – это БМВ X7. Авто выехало из Московской области, Красногорска. Их путь удалось частично проследить. В городе объявлен план «Перехват» и «Вулкан». Московские полицейские переведены на усиленный режим работы, на дорогах выставляют дополнительные патрули полиции.

Нападение 2 ноября стало для Эльджаркиева вторым. В январе 2019 года его "Мерседес" обстреляли в Сунженском районе Ингушетии.

Кадры нападения на начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве..Ибрагим Элджеркиев и его родственник застрелены в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU