Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

СЕГОДНЯ 21:34 2019-11-02T21:36:36+03:00

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Григорий Лепс высказался по поводу запрета на въезд в Латвию. В «черный список» музыканта занесли 1 ноября. О решении объявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. В интервью телеканалу LTV7 певец сказал, что очень сожалеет о таком решении властей Латвии. «Дело не в деньгах», признается Лепс.

- Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году, - сказал он журналистам.

Ранее он попал в «черный список» минфина США. Эту ситуацию музыкант тоже прокомментировал. Он обратился через СМИ к американским чиновникам и попросил их «поднять бумаги», и если найдётся на него хоть что-то, что Лепс совершил, преступив закон, то он готов за это «сесть в тюрьму».

- Если раздражает песня «Рюмка водки на столе», то если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь, -сказал певец.

Он пожаловался, что политика влияет на сферы искусства, из-за чиновников страдают музыканты и спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU