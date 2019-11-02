2019-11-02T21:52:28+03:00
В мире

В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Здесь приняли резолюцию «Nazinotstand»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В городе Дрезден объявили ЧСВ городе Дрезден объявили ЧСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми. Если раньше город считался «родиной антиисламского движения Пегида», то сейчас поведение националистов вызывает волнение не только у общественников, но и у властей. В Дрездене в связи с этим объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию». Проект назвали «Nazinotstand», что буквально переводится как «нацизму не место».

Как пишет Би-би-си, местный советник Макс Ашенбах внес предложение о введении ЧС.

- «Nazinotstand» означает - подобно климатической чрезвычайной ситуации - что у нас есть серьезная проблема. Открытое демократическое общество находится под угрозой, - приводит его слова издание.

Он призвал политиков города "дистанцировать себя от крайне правых". Среди предложений автора законопроекта встать на защиту жертв националистов. Резолюцию приняли большинством голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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