СК возбудил уголовное дело из-за видео, где дети берут интервью у гея

СЕГОДНЯ 22:10 2019-11-02T22:14:16+03:00

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На одном из YouTube-каналов появилось видео, где дети разговаривают о сексе со взрослым человеком. Автор канала задумывал сюжет, как интервью, где вопросы задают школьники, а отвечает на них «эксперт». В качестве последнего пригласили гея. Когда ролик появился в Интернете, то сразу же вызвал бурю обсуждений в комментариях. Многие возмутились, почему вообще с несовершеннолетними говорят на такие взрослые темы. Среди возмущенных оказался спикер Госдумы Петр Толстой. Он обратился в полицию, чтобы провели проверку – насколько законно появление ролика с таким контентом.

В МВД ему ответили, что итогом проверки стало административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. А вскоре появилась информация уже об уголовном деле.

- По факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера"), - приводит слова старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой РИА Новости.

Потерпевшими проходят по делу юные герои ролика. На допрос вызывали их родителей. Допрошены организаторы съемки. После скандала ролик из канала удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU