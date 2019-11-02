2019-11-02T22:32:22+03:00
В мире

В ООН обеспокоены решением США уменьшить лимит на беженцев

В организации считают, что «бремя распределения» беженцев ляжет на страны Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В 2018 году Трамп пригрозил направить военных для остановки каравана беженцевВ 2018 году Трамп пригрозил направить военных для остановки каравана беженцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ООН прокомментировали решение США снизить максимальный порог на прием беженцев 2020 году. Ранее американский лидер Дональд Трамп уменьшил этот лимит до 18 тысяч человек в год. При этом квоты распределят по категориям. Например, въезд в страну разрешат 4 тысячам иракцев, которые помогали США.

В ООН обеспокоены появлением таких нормативов в Америке. Особенно с учетом того, что США снижает лимит на беженцев третий год подряд.

- Предельный уровень количество наиболее уязвимых беженцев в 18 тысяч человек посылает контрпродуктивный сигнал другим странам о необходимости большего распределения бремени и разрушает одно из трех долгосрочных решений для беженцев, - приводит текст заявления Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев РИА Новости.

Для сравнения, в 2019 году США приняли 30 тысяч беженцев. Проблеме Трамп уделяет повышенное внимание, особенно после того, как в 2018 году в сторону США направился с юга "караван беженцев".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК возбудил уголовное дело из-за видео, где дети берут интервью у гея
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Появилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева
Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии: Киллеры приехали на БМВ X7 из Красногорска
«Мы не отель для террористов»: Турции собираются отправить пленных боевиков домой в Европу
Экс-депутат Европарламента о запрете Лепсу на въезд в Латвию: «Хотели исправиться в глазах влиятельной части избирателей»
В Москве неизвестный застрелил главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии
В приюте Багдада обнаружил еще четверых российских детей
Украинский «Нафтогаз» правил в Стокгольмский арбитражный суд новый иск к «Газпрому»
«И стали казахами»: В соцсетях обсуждают нарядившихся на Хэллоуин «русскими гопниками» японцев
Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин недоволен судейством матча с «Уфой»
Власти Украины запретили судоходство в северной части Черного моря из-за ракетных учений
НАСА отправила на МКС корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза
Аналитики составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Американский школьник искал через Instagram киллера для убийства учителя
Автор закона об измене в браке сам получил «28 ударов бамбуковой палкой» за связь с любовницей
Грета Тунберг просит помочь ей попасть на климатический саммит, потому что уехала не в ту страну
Минздрав установил суточный уровень потребления соли
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября