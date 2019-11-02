В ООН обеспокоены решением США уменьшить лимит на беженцев

СЕГОДНЯ 22:27 2019-11-02T22:32:22+03:00

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В ООН прокомментировали решение США снизить максимальный порог на прием беженцев 2020 году. Ранее американский лидер Дональд Трамп уменьшил этот лимит до 18 тысяч человек в год. При этом квоты распределят по категориям. Например, въезд в страну разрешат 4 тысячам иракцев, которые помогали США.

В ООН обеспокоены появлением таких нормативов в Америке. Особенно с учетом того, что США снижает лимит на беженцев третий год подряд.

- Предельный уровень количество наиболее уязвимых беженцев в 18 тысяч человек посылает контрпродуктивный сигнал другим странам о необходимости большего распределения бремени и разрушает одно из трех долгосрочных решений для беженцев, - приводит текст заявления Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев РИА Новости.

Для сравнения, в 2019 году США приняли 30 тысяч беженцев. Проблеме Трамп уделяет повышенное внимание, особенно после того, как в 2018 году в сторону США направился с юга "караван беженцев".

ИСТОЧНИК KP.RU