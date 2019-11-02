2019-11-03T00:04:55+03:00
В мире

Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа

В результате атаки погиб один палестинец
Мария ИГНАТЬЕВА
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Израиль нанес ответный удар по Сектору ГазаИзраиль нанес ответный удар по Сектору ГазаФото: REUTERS
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Израильские самолеты обстреляли Сектор Газа в ответ на выпущенные ракеты по территории еврейского государства.

Большую часть палестинских ракет перехватили, но одна из них разорвалась вблизи жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

По данным издания AFP, в результате ответной атаки погиб один палестинец. Еще два человека получили ранения. Израильские военные уточнили, что обстреляны были несколько объектов ХАМАС – учебные лагеря и базы с оружием.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что израильские ПВО перехватили семь ракет из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге страны. За день до этого сигналы тревоги предупредили об опасности жителей двух поселков - Алумим и Бэри, расположенных около границы Газы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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