Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа
Израильские самолеты обстреляли Сектор Газа в ответ на выпущенные ракеты по территории еврейского государства.
Большую часть палестинских ракет перехватили, но одна из них разорвалась вблизи жилого дома. К счастью, никто не пострадал.
По данным издания AFP, в результате ответной атаки погиб один палестинец. Еще два человека получили ранения. Израильские военные уточнили, что обстреляны были несколько объектов ХАМАС – учебные лагеря и базы с оружием.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что израильские ПВО перехватили семь ракет из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге страны. За день до этого сигналы тревоги предупредили об опасности жителей двух поселков - Алумим и Бэри, расположенных около границы Газы.
ИСТОЧНИК KP.RU