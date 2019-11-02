2019-11-02T23:35:08+03:00
В мире

В Лондоне музыканту вернули антикварную скрипку за 250 тысяч фунтов стерлингов

Мужчина забыл инструмент в электричке
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Лондоне музыканту вернули антикварную скрипку за 250 тысяч фунтов стерлинговВ Лондоне музыканту вернули антикварную скрипку за 250 тысяч фунтов стерлинговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лондоне рассеянному мужчине вернули антикварную скрипку, которую тот забыл в электричке. Стоимость музыкального инструмента оценивается примерно в 250 тысяч фунтов стерлингов. Это около 20,5 миллионов рублей.

Стивен Моррис рассказал британским журналистам, что сел в поезд в Лондоне 22 октября около 23:00 на вокзале Виктория. Он положил скрипку в футляре на багажную полку под креслами, а когда выходил на своей станции, забыл про старинный инструмент. Через местные СМИ он попросил помощи в поисках скрипки. Накануне утерянную скрипку вернули хозяину.

- Моя скрипка дома в полной сохранности! Спасибо за огромную поддержку, - приводит слова Морриса британский телеканал Sky News.

Музыкант признался, что потеря инструмента его очень расстроила. Себя он называл тем, кто просто временно хранил скрипку и иногда играл на ней, но наделся потом передать ее другим музыкантам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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