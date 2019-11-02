В результате теракта на турецко-сирийской границе погибли 13 человек

2 Нояб. 23:57 2019-11-02T23:57:48+03:00

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На границе Турции и Сирии в городе Телль-Абъяд, который сейчас находится под контролем турецкой армии, произошел теракт. Его жертвами стали 13 человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести.

- В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на рынке в центре города Телль-Абъяд погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения, - цитирует Министерство национальной обороны Турции ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU