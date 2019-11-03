Конор Макгрегор отделался штрафом за нападение на пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 01:23 2019-11-03T01:23:47+03:00

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Скандально известного бойца ММА Конора Макгрегора приговорили к денежному штрафу за потасовку в баре Дублина. Спортсмен напал на пожилого посетителя заведения после того, как последний отказался выпить виски, который производит компания Макгрегора.

Суд Дублина не стал применять в отношении бойца меры, ограничивающие его свободу, и обязал в течение месяца выплатить штраф в размере одной тысячи евро.

- То, что я натворил, было совершенно неправильно. Приношу свои извинения пострадавшей стороне и суду. Уверяю вас, я больше не позволю себе ничего подобного, - сказал во время заседания Макгрегор.

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ИСТОЧНИК KP.RU