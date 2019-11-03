СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-03T06:07:51+03:00

Почетные ордена они подучат за вклад в развитие отношений РФ с Японией

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Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между двумя странами. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получит орден второй степени на шейной ленте со звездой. Награду третьей степени вручат исполнительному директору Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву. Также почетные ордена различной степени будут вручены директору Московского центра Карнеги Дмитрию Тренину и бывшему ректору Сахалинского государственного университета Борису Мисикову.

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ИСТОЧНИК KP.RU