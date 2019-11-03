В Норвегии высказались о важности снятия с России санкций

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-03T07:03:13+03:00

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Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о важности снятия санкций в отношении России. Политик заверила, что ограничения вместо того, чтобы ослабить, делают экономику страны конкурентоспособной.

Политик высказала свое мнение на страницах местной газеты iFinnmark. Об этом она также заявляла во время двухдневной конференции с Россией, которая проходила в Норвегии.

- Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями, - сказала политик.

При этом Финнмарк Рагнхильд Вассвик не исключила, что после таких высказываний на нее обрушится шквал критики, но все же обозначила свою точку зрения. По ее мнению, санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей.

ИСТОЧНИК KP.RU