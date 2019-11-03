2019-11-03T08:32:15+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата подключиться к убийству начальника Центра «Э» Ингушетии

Они будут оказывать помощь в расследовании двойного убийства
Елена АКИМОВА
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Ибрагим Элджеркиев. Фото: МВД России по Республике ИнгушетияИбрагим Элджеркиев. Фото: МВД России по Республике Ингушетия
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Глава следственного комитета РФ поручил криминалистам и следователям из центрального аппарата подключиться к расследованию двойного убийства, которое произошло на улице академика Анохина в Москве.

Неизвестный произвел не мене десяти выстрелов в двух мужчин. Один из погибших оказался Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович. Он руководил центром по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия. Второй погибший его 31-летний брат.

В пресс-службе СКР пояснили, что Александр Бастрыкин велел оказывать практическую помощь в расследовании уголовного дела. Ситуация поставлена на контроль, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Силовики разбираются, что могло стать причиной преступления, ведется поиск подозреваемых. Преступник успел скрыться с места происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по камерам удалось установить, что жертв ждал убийца в красной куртке. Дождавшись, когда сотрудник появится во дворе дома, он подошел и стал стрелять в упор. После того, как мужчины упали на асфальт, убийца сделал контрольные выстрелы и сбежал. Его ждал автомобиль БМВ, на котором он скрылся.

В январе этого года на Ибрагима Элджеркиева уже совершали покушение. Несколько человек тогда обстреляли его машину. По некоторым данным, причиной стал конфликт Элджеркиева с радикальной сектой Баталхаджинцев, действующей на территории Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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