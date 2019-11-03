2019-11-03T09:44:59+03:00
Политика

Байден упрекнул Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США уверен, что «все перевернуто вверх дном теперь»
Елена АКИМОВА
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Многие политики в США уверены, что укрепление российских позиций в Сирии - это последствия курса Дональда ТрампаМногие политики в США уверены, что укрепление российских позиций в Сирии - это последствия курса Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Российские позиции в Сирии укрепляются благодаря позиции главы США Дональда Трампа. В этом уверен бывший вице-президент США Джозеф Байден. В интервью таблоиду The Wall Street Journal он отметил, что не уверен в том, что у президента Штатов «есть внешнеполитический курс вообще».

Все что происходит сейчас ведет к ослаблению позиций Америки в ближневосточном регионе.

- Я не считаю, что у Трампа есть внешнеполитический курс вообще. Позиции Москвы в регионе укрепляются, позиции сирийского лидера Башара Асада укрепляются, — прокомментировал он отвод американского контингента на северо-востоке САР.

Политик уверен, что теперь «все перевернуто вверх дном теперь», так что планы Вашингтона сохранить позиции в Сирии и взять под охрану нефтяные месторождения очень сомнительны, сообщает ФАН.

Кстати, подобные высказывания глава российского МИД Серей Лавров назвал очень самонадеянными.

Ранее в адрес Дональда Трампа был высказал еще один упрек. Американское издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники из числа бывших и действующих сотрудников Белого дома, сообщили, что президент США Дональд Трамп с первых дней пребывания на посту ненавидел Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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