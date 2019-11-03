2019-11-03T10:24:09+03:00
Политика

В Польше рассказали о нежелательных последствиях сближения с Россией

Местные аналитики обеспокоены стремлением Франции наладить отношения с РФ
Елена АКИМОВА
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В Польше предупредили об опасности сближения с РоссиейВ Польше предупредили об опасности сближения с РоссиейФото: REUTERS
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Польские аналитики обеспокоены стремлением властей Франции наладить отношения с Россией. Они уверены, что президент Эммануэль Макрон прагматично осознаёт роль России в решении глобальных проблем. Самое удручающее по мнению экспертов из Польши, то что позицию главы Франции поддерживают и в других странах.

- Если Макрон не будет консультироваться с ЕС и начнет в одностороннем порядке развивать курс на отношения с Россией, это приведет к новым разногласия между членами ЕС, - говорится в бюллетене, подготовленном Польским институтом международных отношений (PISM).

Специалисты допускают мысль, что Франция сближается с Россией, чтобы противостоять росту влияния Китая в Европе.

Заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель отметил, что во Франции осознают роль России в решении существующих глобальных проблем.

- Во Франции традиционно пытались улучшить отношения с нашей страной. Макрон претендует на лидерство в ЕС, на то, что он будет формулировать повестку дня и выдвигать наиболее важные инициативы, - комментирует RT эксперт.

Польские аналитики видят в данном шаге Макрона риски не только для Франции, но и для него самого.

- Во-первых, Путин может использовать Макрона в своих целях: например, в российской пропаганде президент Франции может быть представлен как мировой лидер, который поддерживает агрессивную политику России, - говорится в документе.

Эти доводы заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров называет надуманными .

- Аналитики описывают реальность, что Франция рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Россией. Но она не одинока. Италия или Германия тоже движутся в этом направлении. А вот Польша в данной ситуации оказывается одинокой или может рассчитывать только на поддержку таких маргинальных, имеющих крайнюю точку зрения стран, как Латвия, Литва и Эстония, — считает Шатров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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