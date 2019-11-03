Врач предупредил о недомогании из-за ноябрьского потепления

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-03T10:47:33+03:00

Ноябрьское потепление принесет с собой некоторые проблемы со здоровьем Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ

Оно может привести к проблемам с артериальным давлением

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в столичный регион придет потепление. После ноябрьских праздников температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла, что больше соответствует октябрю, нежели ноябрю.

Конечно же потепление – это здорово, но могут возникнуть некоторые проблемы. Из-за изменения погодного режима у людей возможны скачки артериального давления.

- С погодой сменится атмосферное давление, которое непосредственно влияет на организм человека. Идет реакция сосудов, меняется кровоток, давление меняется, -заявил врач-терапевт Виктор Лившин «Вечерней Москве».

В группе риска окажутся жители, которые достигли пожилого возраста,а еще те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Симптомы недомоганий будут самыми различными. Чаще всего в таких случаях реагирует голова. Человек, который подвержен проблемам с сосудами, может почувствовать головную боль, сдавленное чувство в грудной клетке, тяжесть в ногах и слабость.

Спасением, по мнению медика, станет активный образ жизни и правильное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU