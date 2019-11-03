2019-11-03T11:25:54+03:00
Общество

Патриарх Кирилл передал архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Это произошло в храме Христа Спасителя
Елена АКИМОВА
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту, где сказано о единстве РПЦ.

В документе говорится, что архиепископу Дубнинскому Иоанну поручается управлять приходами. Со дня подписания грамоты, 1 ноября, «архиепископия отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата». Документ подписан в двух экземплярах, один останется в РПЦ, а другой передастся архиепископу.

Торжественное событие произошло в Москве в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Ранее архиепископ Дубнинский Иоанн заявлял, что объединение положительно скажется на развитии православной церкви в Европе и придаст вере новый импульс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что "русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ. Ранее он отказался упраздняться по команде Константинополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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