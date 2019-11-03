В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с РФ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарка Рагнхильды Вассвик о снятии санкций с России.
Сенатор уверен, что постепенно в мире проходят русофобские настроения, которые старательно сеют США.
В Европе признают, что самим европейцам санкции наносят куда больше время, чем России.
-К сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств, — заявил Джабаров RT.
Он отметил, что Россия никогда не просила об отмене санкций, но наша страна готова пойти навстречу и отменить те ограничения, которые были приняты в РФ в ответ на рестрикции.
- Но это произойдет только в том случае, если будут отменены антироссийские меры, — резюмирует Джабаров.
Ранее сайт kp.ru писал, что политик высказала свое мнение на страницах местной газеты iFinnmark. Она отметила, что "знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями".
ИСТОЧНИК KP.RU