В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с РФ

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-03T11:43:51+03:00

Санкции против России действуют с 2014 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарка Рагнхильды Вассвик о снятии санкций с России.

Сенатор уверен, что постепенно в мире проходят русофобские настроения, которые старательно сеют США.

В Европе признают, что самим европейцам санкции наносят куда больше время, чем России.

-К сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств, — заявил Джабаров RT.

Он отметил, что Россия никогда не просила об отмене санкций, но наша страна готова пойти навстречу и отменить те ограничения, которые были приняты в РФ в ответ на рестрикции.

- Но это произойдет только в том случае, если будут отменены антироссийские меры, — резюмирует Джабаров.

Ранее сайт kp.ru писал, что политик высказала свое мнение на страницах местной газеты iFinnmark. Она отметила, что "знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями".

ИСТОЧНИК KP.RU