2019-11-03T11:59:37+03:00
Происшествия

По делу об убийстве начальника центра «Э» Ингушетии проверяют девять человек

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах [видео]
Елена АКИМОВА
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Начальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим ЭльджаркиевНачальник Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
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Вечером 2 ноября в Москве расстреляли начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Распутать данное преступления сейчас пытаются силовики всех подразделений.

Недавно появились первые зацепки. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

- На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют девять человек, - комментируют источники.

В следственном комитете подчеркнули, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль и отправил на помощь московским следователям криминалистов из главного аппарат.

Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Преступник подкараулил их во дворе дома и произвел не менее десяти выстрелов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

По камерам удалось установить, что преступник был в красной куртке и после скрылся на машине. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

Сейчас в розыск объявлены три человека, но, скорее всего, они покинули Москву. Приоритетной является версия связи убийства с работой Эльджаркиева. Тем более ранее на него уже было покушение.

Видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева.Нападение на борца с экстремизмом произошло на западе Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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