Глава администрации Зеленского прокомментировал драку с председателем СБУ

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-03T12:24:15+03:00

К данным сообщениям он отнесся с долей иронии

Изменить размер текста: A A

Руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан решил нарушить молчание и рассказать, что думает о своей драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Он решил воспользоваться соцсетью и опубликовал короткий пост на эту тему на своей странице в Facebook. Надо отметить, что именно из этой соцсети пошли новости о произошедшей потасовке. Информацией поделился журналист Станислав Речинский.

Сообщалось, что драка произошла из-за новых назначений в СБУ и в итоге противник выбил Богдану зуб.

- Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!, - оставил ироничное сообщение Богдан.

Он так и не ответил была драка или нет, но пользователи единогласно сошлись во мнении, что зубы у чиновника целы. Если потасовка и имела место быть, но последствия сильно преувеличены.

«Зуб в отличии от мозга, можно и вставить, если что»,- обращаются подписчики Богдана к Речинскому.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что причиной драки стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Такую версию выдвинул Речинский.

ИСТОЧНИК KP.RU