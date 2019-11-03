2019-11-03T12:24:15+03:00
Политика

Глава администрации Зеленского прокомментировал драку с председателем СБУ

К данным сообщениям он отнесся с долей иронии
Елена АКИМОВА
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Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан ФОТО: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001919342118&sk=photosРуководитель администрации президента Украины Андрей Богдан ФОТО: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001919342118&sk=photos
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Руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан решил нарушить молчание и рассказать, что думает о своей драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Он решил воспользоваться соцсетью и опубликовал короткий пост на эту тему на своей странице в Facebook. Надо отметить, что именно из этой соцсети пошли новости о произошедшей потасовке. Информацией поделился журналист Станислав Речинский.

Сообщалось, что драка произошла из-за новых назначений в СБУ и в итоге противник выбил Богдану зуб.

- Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!, - оставил ироничное сообщение Богдан.

Он так и не ответил была драка или нет, но пользователи единогласно сошлись во мнении, что зубы у чиновника целы. Если потасовка и имела место быть, но последствия сильно преувеличены.

«Зуб в отличии от мозга, можно и вставить, если что»,- обращаются подписчики Богдана к Речинскому.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что причиной драки стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Такую версию выдвинул Речинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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