2019-11-03T12:43:14+03:00
Политика

Украинской авиаотрасли предсказали «печальный сценарий» из-за отсутствия сообщения с Россией

Политолог призвал как можно скорее исправить данную ситуацию
Елена АКИМОВА
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Политолог предрек "печальный сценарий" украинской авиаотрасли, если не восстановить полеты в РоссиюПолитолог предрек "печальный сценарий" украинской авиаотрасли, если не восстановить полеты в РоссиюФото: Иван ВИСЛОВ
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Прямое авиасообщение между Россией и Украиной отсутствует с 2015 года. Если данное ограничение будет сохраняться и дальше, то украинскую авиаотрасль ждет «печальный сценарий».

Такой прогноз сделал директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко. Он отметил, что без прямого сообщения с Россией Украине не развить полноценный хаб.

- Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остаётся только фантазировать, — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Это объясняется сразу несколькими причинами. Например, облет российской территории и акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку». Во-вторых, это увеличивает время полета. В третьих, несет в себе массу неудобств для пассажиров и бизнеса.

- Если не исправлять ситуацию, то украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата, — добавил политолог.

Тему авиасообщения между странами недавно затронул глава Украины Владимир Зеленский. Он назвал странным тот факт, что авиационное сообщение приостановлено, а железнодорожное нет.

Эти ограничения приводят к банкротству украинских компаний, подчеркнул новый лидер Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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