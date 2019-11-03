Ученые указали на самое безжизненное место на Земле
Французские ученые назвали самое безжизненное место на Земле. Исследователи проанализировали флору и фауну по всей планете и пришли к выводу, что только в одном месте отсутствуют какие-либо бактерии.
При этом ученые уточнили, что критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты.
«Зона отчуждения» оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии.
Несмотря на то, что на территории имеются водоемы, их уровень кислотности не подходит для жизни бактерий. В воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.
Живые клетки, «напившись» такой жидкости, разрушаются. Это и обусловило статус самого безжизненного места на Земле.
Соответствующее исследование было опубликовано в издании Nature Ecology & Evolution.
Кстати, это же место уже становилось предметом изучения ученых из Испании. Тогда специалисты нашли целые колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола.
Специалисты пытались разобраться, возможна ли жизнь в подобных условиях, в частности, на других планетах, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU