Ученые указали на самое безжизненное место на Земле

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-03T15:04:18+03:00

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Французские ученые назвали самое безжизненное место на Земле. Исследователи проанализировали флору и фауну по всей планете и пришли к выводу, что только в одном месте отсутствуют какие-либо бактерии.

При этом ученые уточнили, что критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты.

«Зона отчуждения» оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии.

Несмотря на то, что на территории имеются водоемы, их уровень кислотности не подходит для жизни бактерий. В воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.

Живые клетки, «напившись» такой жидкости, разрушаются. Это и обусловило статус самого безжизненного места на Земле.

Соответствующее исследование было опубликовано в издании Nature Ecology & Evolution.

Кстати, это же место уже становилось предметом изучения ученых из Испании. Тогда специалисты нашли целые колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола.

Специалисты пытались разобраться, возможна ли жизнь в подобных условиях, в частности, на других планетах, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU