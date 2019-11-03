2019-11-03T15:04:18+03:00
Общество

Ученые указали на самое безжизненное место на Земле

Оно расположено в Эфиопии
Елена АКИМОВА
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«Зона отчуждения» оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии. ФОТО: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BB_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ET_Afar_asv2018-01_img43_Dallol.jpg«Зона отчуждения» оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии. ФОТО: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BB_(%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ET_Afar_asv2018-01_img43_Dallol.jpg
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Французские ученые назвали самое безжизненное место на Земле. Исследователи проанализировали флору и фауну по всей планете и пришли к выводу, что только в одном месте отсутствуют какие-либо бактерии.

При этом ученые уточнили, что критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты.

«Зона отчуждения» оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии.

Несмотря на то, что на территории имеются водоемы, их уровень кислотности не подходит для жизни бактерий. В воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.

Живые клетки, «напившись» такой жидкости, разрушаются. Это и обусловило статус самого безжизненного места на Земле.

Соответствующее исследование было опубликовано в издании Nature Ecology & Evolution.

Кстати, это же место уже становилось предметом изучения ученых из Испании. Тогда специалисты нашли целые колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола.

Специалисты пытались разобраться, возможна ли жизнь в подобных условиях, в частности, на других планетах, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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