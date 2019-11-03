Российский боксер Сергей Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-03T13:33:48+03:00

Сергей Ковалев был отправлен в нокаут в 11 раунде боя с Альваресом. Фото: REUTERS

Ему будет проведено дополнительное обследование в целях безопасности

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Вечером 2 ноября в Лас-Вегасе, когда в России было уже утро 3 ноября, прошел боксерский поединок Сергея Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса. Наш спортсмен не смог добиться победы - он выстоял 10 раундов, а в конце 11го пропустил серию ударов от соперника и был отправлен в нокаут. Он смог встать снова на ринге только с посторонней помощью.

Дабы обезопасить здоровье спортсмена, решено было отправить его в больницу.

- В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута, - сообщили ТАСС представители команды Сергея Ковалева.

Отметим, что для Сергея Ковалева этот бой завершился неудачно. Он потерпел 4 поражение в 8 последних поединках. На счету Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU