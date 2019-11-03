Стало известно, кто был третьим попутчиком убитого начальника центра «Э»
В Москве силовики продолжают разбираться в громком убийстве, которое произошло вечером 2 ноября. Неизвестный расстрелял двоих мужчин, вскоре стало известно, что погибшими являются начальник центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что в машине Эльджаркиева был третий человек, он смог выжить во время стрельбы.
Киллер ждал силовика на площадке перед домом. Стрельбу вел почти в упор,
В правоохранительных органах убеждены, что основная причина – это профессиональная деятельность начальника Центра «Э».
Оказывается, в тот момент вместе с Эльджаркиевыми находился третий человек. Его имя недавно стало известно.
Согласно поступившей информации, им оказался бизнесмен Гурсман Сапралиев. Мужчина являлся другом погибших и его жизнь спасло только то, что он не стал подбегать к жертвам в ходе нападения, сообщает Пятый канал.
Сейчас следователи проверяют девятерых человек, которые могли быть причастны к данному преступлению.
Видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева.Нападение на борца с экстремизмом произошло на западе Москвы
ИСТОЧНИК KP.RU