2019-11-03T13:30:34+03:00
Происшествия

Стало известно, кто был третьим попутчиком убитого начальника центра «Э»

Им оказался бизнесмен, который был другом погибших
Елена АКИМОВА
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Названо имя попутчика начальника Центра "Э", который чудом остался живНазвано имя попутчика начальника Центра "Э", который чудом остался живФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве силовики продолжают разбираться в громком убийстве, которое произошло вечером 2 ноября. Неизвестный расстрелял двоих мужчин, вскоре стало известно, что погибшими являются начальник центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в машине Эльджаркиева был третий человек, он смог выжить во время стрельбы.

Киллер ждал силовика на площадке перед домом. Стрельбу вел почти в упор,

В правоохранительных органах убеждены, что основная причина – это профессиональная деятельность начальника Центра «Э».

Оказывается, в тот момент вместе с Эльджаркиевыми находился третий человек. Его имя недавно стало известно.

Согласно поступившей информации, им оказался бизнесмен Гурсман Сапралиев. Мужчина являлся другом погибших и его жизнь спасло только то, что он не стал подбегать к жертвам в ходе нападения, сообщает Пятый канал.

Сейчас следователи проверяют девятерых человек, которые могли быть причастны к данному преступлению.

Видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева.Нападение на борца с экстремизмом произошло на западе Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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