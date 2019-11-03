Зеленский потребовал от военных «держать порох сухим»
Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава Украины обратился ко всем представителям данного рода войск и призвал их «держать порох сухим».
Он отметил, что армия должна стать гарантом мира и безопасности, особенно данное правило актуально в условиях разведения войск на Донбассе.
- Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения, — отмечается в поздравлении президента.
Процесс разведения сил должен был стартовать 9 октября, но, несмотря на все договоренности, этого не случилось. Донецк и Луганск трижды подтверждали готовность к данному мероприятию, но получить обратную связь от Киева не удалось.
Вторая попытка отвода сил в районе города Золотое началась 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU