Зеленский потребовал от военных «держать порох сухим»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-03T14:43:59+03:00

А еще быть гарантами тишины и мира

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Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава Украины обратился ко всем представителям данного рода войск и призвал их «держать порох сухим».

Он отметил, что армия должна стать гарантом мира и безопасности, особенно данное правило актуально в условиях разведения войск на Донбассе.

- Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения, — отмечается в поздравлении президента.

Процесс разведения сил должен был стартовать 9 октября, но, несмотря на все договоренности, этого не случилось. Донецк и Луганск трижды подтверждали готовность к данному мероприятию, но получить обратную связь от Киева не удалось.

Вторая попытка отвода сил в районе города Золотое началась 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU