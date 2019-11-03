Умер Брайан Тарантина: актер сериалов "Скорая помощь" и "Талантливый мистер Рипли"

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-03T15:23:51+03:00

Американский артист умер в возрасте 60 лет

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В США умер актер сериалов "Скорая помощь" и "Талантливый мистер Рипли", Брайан Тарантина. Мужчина умер в возрасте 60 лет.

Полицейские обнаружили тело актера в квартире в Нью-Йорке.

По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения после недавно перенесенной болезни. При этом для установления точной причины будет проведено вскрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU