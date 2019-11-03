Миссия ОБСЕ получила сообщение от Киева о завершении разведения сил в Золотом
Первого ноября об этом письменно уведомили миссию представители ЛНР, спустя сутки - МИД Украины
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Незалежной получила уведомление о завершении отвода сил и средств конфликтующими сторонами в районе населенного пункта Золотой.
В пятницу, 1 ноября, об этом письменно уведомили миссию представители ЛНР, спустя сутки - МИД Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU