2019-11-03T16:13:51+03:00
В мире

Миссия ОБСЕ получила сообщение от Киева о завершении разведения сил в Золотом

Первого ноября об этом письменно уведомили миссию представители ЛНР, спустя сутки - МИД Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Незалежной получила уведомление о завершении отвода сил и средств конфликтующими сторонами в районе населенного пункта Золотой.

В пятницу, 1 ноября, об этом письменно уведомили миссию представители ЛНР, спустя сутки - МИД Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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