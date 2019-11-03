2019-11-03T18:22:09+03:00
Общество

Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки

Для исследования использовались данные российского банка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам с начала прошлого года по октябрь 2019 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотекиЭксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотекиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Наиболее благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку - в Уральском федеральном округе. Именно там, по словам специалистов, отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке.

Для данного исследования представители "Райффайзенбанка" использовали данные о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам с 1 января прошлого года по октябрь текущего.

Во время исследования учитывались и данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости за 2018-2019 годы, пишет "ТАСС".

Таким образом, в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по Ипотеке в среднем составляет 42% от всей зарплаты. При этом, на втором месте по доступности ипотечного кредита - Центральная Россия, а на третьем - Сибирь.

В российской столице и на юге России ежемесячно на обслуживание кредита уходит около 60% зарплаты.

- Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара - заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России, - отметили специалисты банка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре стало известно о том, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов. Брать кредиты по новым условиям можно будет уже с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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