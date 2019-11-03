Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки
Наиболее благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку - в Уральском федеральном округе. Именно там, по словам специалистов, отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке.
Для данного исследования представители "Райффайзенбанка" использовали данные о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам с 1 января прошлого года по октябрь текущего.
Во время исследования учитывались и данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости за 2018-2019 годы, пишет "ТАСС".
Таким образом, в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по Ипотеке в среднем составляет 42% от всей зарплаты. При этом, на втором месте по доступности ипотечного кредита - Центральная Россия, а на третьем - Сибирь.
В российской столице и на юге России ежемесячно на обслуживание кредита уходит около 60% зарплаты.
- Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара - заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России, - отметили специалисты банка.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре стало известно о том, что Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов. Брать кредиты по новым условиям можно будет уже с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU