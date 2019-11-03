"Среди раненых есть граждане РФ": Более 30 человек пострадали в ДТП во Франции

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-03T18:16:45+03:00

Пассажирский автобус направлялся из Парижа в Лондон

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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Париж-Лондон, попал в ДТП во Франции. По последним данным, пострадали более 30 человек, среди которых есть граждане РФ.

Сообщается, что транспортное средство слетело с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударилось об ограждение и перевернулось.

По последним данным, российское посольство в Париже проверяет информацию о пострадавших в ДТП с автобусом российских туристах.

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ИСТОЧНИК KP.RU