Граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Ранее стало известно о том, что транспортное средство съехало с дороги и упало в кювет на севере страны
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В российском посольстве во Франции заявили, что граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом в департаменте Сомма на севере страны.
Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, совершавший рейс Париж - Лондон, съехал с автодороги и упал в кювет. Позже стало известно, что 29 человек получили легкие ранения, а 4 - тяжелые.
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ИСТОЧНИК KP.RU