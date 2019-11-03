2019-11-03T19:18:57+03:00
Происшествия

Граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Ранее стало известно о том, что транспортное средство съехало с дороги и упало в кювет на севере страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В российском посольстве во Франции заявили, что граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом в департаменте Сомма на севере страны.

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, совершавший рейс Париж - Лондон, съехал с автодороги и упал в кювет. Позже стало известно, что 29 человек получили легкие ранения, а 4 - тяжелые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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