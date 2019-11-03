СЕГОДНЯ 22:35 2019-11-03T23:08:10+03:00

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ведомстве также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что Союзные турецким вооруженным силам Сирийской свободной армии обстреляли колонну направлявшихся в Ирак американских военных

- 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам ССА, - уточнил Боренков.

Также он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают активно взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с самой Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU