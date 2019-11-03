Форвард «Тоттенхэма» ужаснулся травме, которую нанес во время игры сопернику

3 Нояб. 23:19 2019-11-03T23:19:53+03:00

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Форвард лондонского футбольной команды «Тоттенхэм» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин пришел в ужас, увидев последствия своего удара по ногам полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Спортсмен получил за фол красную карточку.

Во время игры 11-го тура английской Премьер-лиги на 77-ой минуте матча форвард в подкате ударил по ногам соперника, в результате чего последний неудачно упал на газон, а его лодыжка приняла неестественное положение. Медики диагностировали у спортсмена перелом правой ноги. Увидев жуткую картину, игрок «Тоттенхема» схватился за голову и заплакал. Судьи удалили его с поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU