2019-11-04T00:23:16+03:00
Общество

Уйти красиво: Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небе

Авиакомпания вела видеотрансляцию полета [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Уйти красиво: Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небеУйти красиво: Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небеФото: принтскрин видео.
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Пилоты Boeing 747 израильской авиакомпании El Al Airlines решили красиво попрощаться с самолетом во время последнего рейса на воздушном судне. Борт летел из Рима в Тель-Авив, после чего всем «Джамбо Джетам» этого перевозчика предстояло уйти «на пенсию».

Необычная прощальная акция прошла 3 ноября на высоте десять тысяч футов над Средиземным морем, неподалеку от острова Кипр. На скорости около 200 узлов или 370 километров в час пилоты в небе «нарисовали» самолет. С земли «рисунок» видно не было, в роли «полотна» выступал воздушный «навигатор».

Чтобы начертить силуэт «Джамбо Джета» пилоты продлили полет примерно на час. После посадки в Тель-Авиве в небо Boeing 747 авиакомпании El Al Airlines больше не поднимется. Представители перевозчика отметили, что использовали разные модели серии почти 50 лет, но «Джамбо Джеты», по их словам, свое уже отслужили. Их решили заменить на более современные Boeing 787.

ИСТОЧНИК KP.RU

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