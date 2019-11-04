2019-11-04T00:58:33+03:00
В мире

В британских театрах перестанут обращаться к зрителям «леди и джентльмены»

Таким образом попытаются избежать ущемления прав трансгендеров
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В британских театрах в скором времени откажутся от использования фразы «леди и джентльмены», чтобы не ущемлять права трансгендерных людей. По данным портала Daily Mail, с гендерно-нейтральными рекомендациями выступил актерский союз Equity.

Помимо этой фразы театрам предложили отказаться и от комплиментов относительно внешности или голоса актеров. Примечательно, что рекомендации предназначены для людей и мест, которые работают с ЛГБТ-артистами.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи старых iPhone рискуют остаться без интернета
Из-за расистских оскорблений футболист ушел с поля, запустив в болельщиков мячом
Уйти красиво: Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небе
Загитова впервые показала номер, посвященный умершему тренеру
Форвард «Тоттенхэма» ужаснулся травме, которую нанес сопернику во время игры с «Эвертоном»
Песков заявил, что при необходимости Путин готов к встрече в нормандском формате
В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна
Песков заявил, что газотранспортная система Украины "развалится" без газа из России
"Чудесная рекомендация": Песков объяснил, зачем Путин показал кулак на просьбу о деньгах
В Москве из ТЦ "Спектр" эвакуировали около 600 человек из-за замыкания
В Кремле оценили решение Дании по "Северному потоку - 2"
Столтенберг оценил идею исключить Турцию из НАТО
На Украине создали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту
Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что покинул Украину из-за политических убеждений
Граждане РФ не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Умерла Мари Лафоре: французская актриса и исполнительница хита "Manchester et Liverpool"
Захарова раскритиковала NYT за намеренный "фейк" об американском атташе
Более 30 человек пострадали в ДТП во Франции
Голикова заявила о неудачной оптимизации больниц в российских регионах
Эксперты назвали регионы с самыми благоприятными условиями для ипотеки