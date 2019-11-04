В британских театрах перестанут обращаться к зрителям «леди и джентльмены»
Таким образом попытаются избежать ущемления прав трансгендеров
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В британских театрах в скором времени откажутся от использования фразы «леди и джентльмены», чтобы не ущемлять права трансгендерных людей. По данным портала Daily Mail, с гендерно-нейтральными рекомендациями выступил актерский союз Equity.
Помимо этой фразы театрам предложили отказаться и от комплиментов относительно внешности или голоса актеров. Примечательно, что рекомендации предназначены для людей и мест, которые работают с ЛГБТ-артистами.
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ИСТОЧНИК KP.RU