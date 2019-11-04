Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-04T03:35:14+03:00

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Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией Германии. Он запланирован на 4 ноября.

- В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет па российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1 над территорией Германии,- сказал сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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ИСТОЧНИК KP.RU