Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Его максимальная дальность составит 1,3 тысячи километров
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Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией Германии. Он запланирован на 4 ноября.
- В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет па российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1 над территорией Германии,- сказал сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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ИСТОЧНИК KP.RU