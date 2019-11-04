Бывший глава украинского МИД прокомментировал заявление WP о ненависти Трампа к стране
Климкин призвал назло всем сделать из незалежной державу
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Бывший министр иностранных дел Украины прокомментировал сообщение американский газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп «неукротимо ненавидит» незалежную. Глава МИД предложил назло всем сделать из государства державу.
- Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы, - написал Климкин на своей странице в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU