2019-11-04T06:31:50+03:00
Политика

Бывший глава украинского МИД прокомментировал заявление WP о ненависти Трампа к стране

Климкин призвал назло всем сделать из незалежной державу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Бывший министр иностранных дел Украины прокомментировал сообщение американский газеты Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп «неукротимо ненавидит» незалежную. Глава МИД предложил назло всем сделать из государства державу.

- Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы, - написал Климкин на своей странице в соцсети.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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