СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-04T07:26:43+03:00

В Пентагоне опровергли информацию об обстреле патруля США в Сирии Фото: REUTERS

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В Пентагоне прокомментировали информацию об обстреле военнослужащих США на северо-востоке Сирии. В ведомстве эти сообщения опровергли, подчеркнув, что артиллерийский удар не задел колонну американских военных. По их данным, снаряды упали ориентировочно в километре от дороги, по которой двигалась колонна.

- 3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов. Патрульные не попали под огонь, - сообщили ТАСС в в пресс- службе Центрального командования американских Вооруженных сил.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о сообщении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, что Союзные турецким вооруженным силам Сирийской свободной армии обстреляли колонну направлявшихся в Ирак американских военных. В Минобороне России также подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU