"Повод прекрасный: капитулянт": На Украине рассказали о попытке свергнуть Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского планировали свергнуть.
- Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать, - отметила бывший политик.
Лукаш также подчеркнула, что в этой нереализованной операции были задействованы некие политические силы, которые хотят лишить власти действующего лидера государства.
Для свержения Зеленского у них, по словам политика, есть повод: разведение сил в Донбассе. Лукаш подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию".
- Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом, - заявила Лукаш в интервью телеканала "112 Украина".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Согласно документу, в случае необходимости на Украине создается специальная временная следственная комиссия.
ИСТОЧНИК KP.RU