СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-04T08:10:56+03:00

"Повод прекрасный: капитулянт": На Украине рассказали о попытке свергнуть Зеленского Фото: REUTERS

По словам экс-министра юстиции Незалежной, в этом задействованы некие политические силы, которые хотят лишить власти действующего главу государства

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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского планировали свергнуть.

- Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — Прим. ред.), шатать, - отметила бывший политик.

Лукаш также подчеркнула, что в этой нереализованной операции были задействованы некие политические силы, которые хотят лишить власти действующего лидера государства.

Для свержения Зеленского у них, по словам политика, есть повод: разведение сил в Донбассе. Лукаш подчеркнула, что миротворческий процесс можно выставить как "капитуляцию".

- Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом, - заявила Лукаш в интервью телеканала "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента. Согласно документу, в случае необходимости на Украине создается специальная временная следственная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU