В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России
В мероприятиях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения
Изменить размер текста:
Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря. Учения прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
Сообщается, что в мероприятиях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU