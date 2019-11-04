2019-11-04T07:35:14+03:00
Политика

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

В мероприятиях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря. Учения прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

Сообщается, что в мероприятиях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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