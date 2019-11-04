"Лжец и уродец!": Трамп раскритиковал Шиффа за "фейковую" стенограмму разговора с Зеленским
Американский лидер заявил, что республиканцы из Палаты представителей не должны иметь ничего общего с председателем комитета по разведке
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Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии Штатов должны предоставить свою стенограмму телефонного разговора американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским.
По мнению Трампа, это необходимо сделать для того, чтобы продемонстрировать ложь председателя комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа.
- Он — проверенный лжец, лжец и уродец, который действительно должен быть привлечен к ответственности! - обрушился с критикой на Шиффа американский политик.
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ИСТОЧНИК KP.RU