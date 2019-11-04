2019-11-04T14:05:10+03:00
Общество

Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

Анализ российского рынка «вторички» провела группа автомобильных специалистов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилейЭксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китайский автомобиль марки Geely Emgrand в результате исследования специалистов, занял первое место в рейтинге самых быстро ржавеющих автомобилей.

Сообщается, что анализ российского рынка «вторички» провела группа автомобильных экспертов.

"Серебро" антирейтинга завоевала немецкая иномарка Opel Astra 2005–2012 годов выпуска. У этого авто ржавчиной покрываются колесные арки, двери в нижней части, а также днище и капот.

Третье место досталось японскому Nissan Almera первого поколения европейской сборки. Коррозия у этой модели начинается всего через 3-4 года после начала эксплуатации.

По словам специалистов, в топ-5 также попали японская Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и американский Ford Mondeo образца 2006–2010 годов. У этих машин активно начинают ржаветь детали спустя 5-6 лет эксплуатации, пишет "ФАН".

Таким образом "антирейтинг" от автомобильных экспертов выглядит следующим образом:

1) Geely Emgrand

2) Opel Astra 2005–2012

3) Nissan Almera

4) Mazda 6 2005–2008

5) Ford Mondeo образца 2006–2010 годов

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали не попали дорогостоящие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В Турции рассказали о втором этапе поставок российских систем ПВО С-400
НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
В Москве у безработного мужчины угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей
Большая часть лидеров АСЕАН проигнорировала саммит с участием США
Ивановский губернатор назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения
Во Вьетнаме задержали восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов
Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого в стране террориста
Свидетель по делу импичмента Трампа согласился дать письменные показания
"Регулярный сон и горсть орехов": Диетологи назвали способы похудения без спорта
В Ташкенте экстренно сел самолет "Уральских авиалиний" Москва-Душанбе
В Роспотребнадзоре рассказали, как надо выбирать пирожные и торты
"Лжец и уродец!": Трамп раскритиковал Шиффа за "фейковую" стенограмму разговора с Зеленским
"Совершенно уверен": Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году
В США школьник пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей
В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России
"Повод прекрасный: капитулянт": На Украине рассказали о попытке свергнуть Зеленского
В Пентагоне опровергли информацию об обстреле патруля США в Сирии
Бывший глава украинского МИД прокомментировал заявление WP о ненависти Трампа к стране
Во время перестрелки на авторынке в Мексике погибли пять человек
Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией и Украиной
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Из-за служебного романа президенту McDonald's пришлось оставить свой пост
Пользователи старых iPhone рискуют остаться без интернета