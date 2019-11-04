Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
Китайский автомобиль марки Geely Emgrand в результате исследования специалистов, занял первое место в рейтинге самых быстро ржавеющих автомобилей.
Сообщается, что анализ российского рынка «вторички» провела группа автомобильных экспертов.
"Серебро" антирейтинга завоевала немецкая иномарка Opel Astra 2005–2012 годов выпуска. У этого авто ржавчиной покрываются колесные арки, двери в нижней части, а также днище и капот.
Третье место досталось японскому Nissan Almera первого поколения европейской сборки. Коррозия у этой модели начинается всего через 3-4 года после начала эксплуатации.
По словам специалистов, в топ-5 также попали японская Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и американский Ford Mondeo образца 2006–2010 годов. У этих машин активно начинают ржаветь детали спустя 5-6 лет эксплуатации, пишет "ФАН".
Таким образом "антирейтинг" от автомобильных экспертов выглядит следующим образом:
1) Geely Emgrand
2) Opel Astra 2005–2012
3) Nissan Almera
4) Mazda 6 2005–2008
5) Ford Mondeo образца 2006–2010 годов
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали не попали дорогостоящие машины.
ИСТОЧНИК KP.RU