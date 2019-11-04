В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В службе судебных приставов не привели подробностей данного дела
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К российским приставам был подан самый крупный судебный иск о компенсации морального ущерба за всю историю страны на сумму 100 трлн рублей.
- Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей, - отметили в ФССП России.
При этом в службе судебных приставов не привели подробностей данного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU