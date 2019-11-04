Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
Ранее сообщалось, что бойцы Донецкой народной республики запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил в населенном пункте
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СМИ сообщают, что разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе вновь сорвалось.
При этом ранее сообщалось о том, что бойцы ДНР своевременно подали сигнал в виде специальной ракеты в знак готовности начать отвод сил в населенном пункте.
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ИСТОЧНИК KP.RU