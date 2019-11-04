Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-04T14:17:27+03:00

Ранее сообщалось, что бойцы Донецкой народной республики запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил в населенном пункте

Изменить размер текста: A A

СМИ сообщают, что разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Петровском в Донбассе вновь сорвалось.

При этом ранее сообщалось о том, что бойцы ДНР своевременно подали сигнал в виде специальной ракеты в знак готовности начать отвод сил в населенном пункте.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU